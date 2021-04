Le KV Ostende espère bien lever l'option d'achat d'une de ses grandes réussites cette saison

Même si le top 4 sera peut-être difficile à aller chercher lors de la dernière journée, le KV Ostende a réussi une superbe saison. Jack Hendry, prêté par le Celtic Glasgow, a été pour beaucoup dans l'assise défensive des Côtiers.

Le KVO dispose de la troisième meilleure défense de Jupiler Pro League et Jack Hendry (25 ans) en est le leader. Prêté par le Celtic Glasgow, l'Écossais pourrait bien rester en Belgique : "J'ai encore une année de contrat au Celtic mais le KVO a une option d'achat", explique Hendry dans la presse écossaise. "Ils essaient de la lever, mais c'est à mes agents d'en discuter avec toutes les parties".

Une chose est sûre : Hendry veut jouer, et Ostende lui en offre l'opportunité. "J'ai fait savoir que je voulais jouer au plus haut niveau possible, peu importe le club. C'est important pour moi de jouer chaque semaine contre les meilleurs attaquants, pour continuer à progresser. Je suis prêt pour un club du statut du Celtic", estime-t-il.