Sanction revue à la baisse pour Maxime Le Marchand

Le Français sera à disposition de Franky Vercauteren pour le début des playoffs.

Exclu à Mouscron lundi soir, Maxime Le Marchand avait compromis ses chances de participer à la première rencontre des playoffs 1, il sera finalement disponible dans deux semaines.

Le Parquet de l'Union Belge avait proposé deux matchs effectifs de suspension, l'Antwerp a refusé la proposition et... obtenu gain de cause. Le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel a revu la sanction à la baisse: le défenseur central du Great Old écope d'un match de suspension. Il manquera donc uniquement le dernier match de la phase classique, samedi soir, à Genk.