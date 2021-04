Europa League: Unai Emery pour écrire l'histoire?

Véritable spécialiste de l'épreuve, le coach espagnol n'est plus qu'à une marche... d'une cinquième finale.

S'il y a un coach qui sait saisir les occasions en Europa League, c'est bien Unai Emery. L'Espagnol avait remporté l'épreuve à trois reprises avec Séville avant de rejoindre le PSG. Il a ensuite encore atteint la finale avec Arsenal, en 2019.

Et Unai Emery est encore en course cette année. Il a amené Villarreal dans le dernier carré et retrouvera... Arsenal en demi-finale. Avec un bout d'histoire à écrire: s'il parvient à passer le cap des demi-finales, Unai Emery deviendra le premier entraîneur avec cinq finales de C3 à son compteur.