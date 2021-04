Mauricio Pochettino en mission : "Me battre de toutes mes forces pour qu'il reste au PSG"

Kylian Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain ? Mauricio Pochettino y compte bien.

Le PSG est en demi-finales de la Ligue des Champions et brille sur la scène européenne pour la seconde saison consécutive. En cas de C1, Kylian Mbappé pourrait peut-être juger qu'il a fait le tour de la question en France et quitter Paris ; mais Mauricio Pochettino compte bien faire des pieds et des mains pour garder son prodige.

"Le club fait tout son possible pour garder Neymar (qui a déjà à peu près confirmé qu'il resterait, nda) et Mbappé. La priorité est qu'ils restent. Kylian Mbappé et moi-même avons une bonne relation et je suis optimiste", déclare l'entraîneur du PSG sur la Cadena Ser. "Je vais me battre de toutes mes forces pour qu'il reste, je crois que Mbappé jouera à Paris l'année prochaine".