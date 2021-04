Bilan positif pour Strahinja Pavlovic à Bruges : "Je voulais juste jouer et acquérir de l'expérience"

Strahinja Pavlovic évoque son passage au Cercle de Bruges.

Cet hiver, le Cercle a accueilli en prêt Strahinja Pavlovic, en provenance de l'AS Monaco. Le jeune défenseur s'en est très bien tiré en Jupiler Pro League mais pourrait jouer son dernier match pour la formation brugeoise ce soir.

Avant la nouvelle année, il n'avait joué qu'une minute à Monaco, mais il a retrouvé du temps de jeu en Belgique : "J'étais prêt à saisir ma chance à Monaco, mais malheureusement j'ai contracté le Covid-19. Cela m'a tenu à l'écart des terraisn pendant la période la plus importante de la saison, la préparation. Pour aggraver les choses, je sentais aussi qu'après la maladie, je n'allais pas retrouver mon ancien niveau de sitôt. Cette période a été très dure pour moi. J'avais dix-neuf ans et j'étais seul, loin de ma famille et de la Serbie pour la première fois", a confié Pavlovic à Shot.

"J'avais plusieurs options et je voulais juste jouer et acquérir de l'expérience. Plusieurs équipes, notamment en Belgique et en France, se sont montrées intéressées. Mais Monaco a proposé de me prêter au Cercle. J'y ai réfléchi pendant quelques jours, j'en ai discuté avec ma famille et j'ai finalement décidé d'y aller. J'avais hâte d'aider l'équipe", évoque le Serbe.

Le Cercle a finalement, en partie grâce aux bonnes performances de Pavlovic, réussi à se maintenir. Ce soir, les Groen & Zwart affrontent Ostende.