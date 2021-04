Pro League : Waasland-Beveren accroche les barrages, La Gantoise jouera l'Europe

Waasland-Beveren a arraché une place pour les barrages face à OHL ce dimanche. Les Lions joueront leur maintien en D1A contre Seraing.

La phase régulière de la saison 2020/2021 de Pro League s'est achevée ce dimanche après-midi. Qui jouera les playoffs 1 ? Qui participera aux playoffs 2 ? Qui disputera les barrages ? Qui est relegué en D1B ? Retour sur les résultats de la journée et sur ses conséquences au classement.

Zulte Waregem - La Gantoise : les Buffalos écrasent leur rival

Les Buffalos n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Au terme d'un festival offensiv, le club de Gand l'a largement emporté sur la pelouse de Zulte Waregem. Sept hommes on trouvé la faille : Castro-Montes (doublé), Yaremchuk (doublé), Ngadeu Ngadjui, Odjidja Ofoe et De Bruyn pour Gand ; Bruno et Pletinckx pour le Essevee. Score final : 2-7 pour La Gantoise. Grâce à cette victoire, le vice-champion de Belgique a inversé la tendance. Mal embarqués, les hommes d'Hein Vanhaezebrouck terminent en 7ème position et se qualifient pour les playoffs 2. Zulte Waregem sort du Top 8 et finit sa saison à la dixième place du classement.

Ostende - Cercle Bruges : Kvasina ne suffit pas pour le KVO

Pas de playoffs 1 pour Ostende. Les Côtiers ont été tenus en échec à domicile par le Cercle Bruges. Une fois de plus, c'est l'inévitable Ike Ugbo qui a fait parler la poudre pour les Groen-Zwart. Alors que ces derniers se dirigeants vers une victoire, Kvasina a égalisé dans le temps additionnel pour Ostende. Score final : 1-1 Avec ce résultat, le KVO abdique en faveur d'Anderlecht. Ils termine la phase régulière à la cinquième place, juste derrière le RSCA, et disputera les playoffs 2. De son côté, le Cercle, seizième au classement, sera encore en D1A la saison prochaine.

OH Louvain - Waasland-Beveren : les Lions joueront les barrages !

Les Lions y ont cru jusqu'au bout ! Alors qu'ils étaient rélégables avant cette dernière journée, les Wase Wolven ont arraché une place en barrage à Den Dreef. Le héros du jour s'appelle Louis Verstraete. Grâce à son doublé, Waasland-Beveren l'a emporté sur la plus petite des marges contre OHL. Score final : 1-2. Avec ce mauvais résultat, les Coalisés sont privés de playoffs 2, tandis que Mouscron est immédiatement relégué en D1B. Pour sa part, Waasland-Beveren jouera son maintien en Pro League face à Seraing lors d'une double confrontation.

Courtrai - Malines : les Kakkers passent de justesse

Pour Courtrai, l'enjeu était faible avant la rencontre. Pour Malines, c'est une place en playoffs qui s'est joué. Malgré l'ouverture du score de Selemani pour les Kerels, les Sangs et Or ont répondu puis pris l'avantage grâce à Mrabti, Storm (doublé) et Schoofs. Score final : 1-4 pour Malines. Les Kakkers terminent huitièmes et se qualifient in extremis pour les playoffs 2, juste devant le Beerschot.