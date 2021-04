D1B: enfin une victoire pour Westerlo

Fin de la série noire pour les Campinois.

Le KVC Westerlo retrouve le chemin du succès. Dominés pendant plus d'une mi-temps à Deinze, les Campinois ont finalement eu gain de cause, grâce à un but de Kyan Vaesen, qui profitait d'un ballon repoussé par la barre pour ouvrir le score.

Un but suffisant au bonheur des hommes de Bob Peeters qui s'imposent par le plus petit écart (0-1) et mettent fin à une série de six matchs sans victoire. Bien loin de ses ambitions, le KVC Westerlo (4e, 42 points) peut encore espérer dépasser Lommel (3e 43 points) et grimper sur le podium de D1B lors de l'ultime journée, samedi soir.