Landry Dimata arrache un point pour l'Espanyol

Un but qui permet à l'Espanyol d'assurer le service minimum.

Leader de D2 espagnole, l'Espanyol de Barcelone se déplaçait sur la pelouse d'un autre candidat à la montée en Liga, puisqu'Almeria occupe la troisième place.

Et l'Espanyol a souffert sur la pelouse d'Almeria. Menés après 50 minutes de jeu suite à un but d'Umar Sadiq, les Barcelonais ont pu compter sur leur attaquant belge pour revenir au score. Landry Dimata a égalisé à l'heure de jeu. L'Espanyol aurait même pu passer devant, mais De Tomas a manqué un penalty (1-1). Au classement, les Catalans conservent la tête avec trois points d'avance sur Majorque et dix sur Almeria.