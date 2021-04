Nantes est au fond du trou: "Il ne faut pas se voiler la face"

Trois points de retard sur le barragiste, quatre sur le premier non-relégable: Nantes doit prendre des points en cette fin de saison.

L’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a alerté ses joueurs face à l’urgence de la situation. Devant les journalistes, le successeur de Raymond Domenech a prévenu que son groupe n’avait plus aucune marge dans la course au maintien.

"On n’a plus de jokers. Cela dépend aussi de ce que feront les adversaires. Il ne faut pas se voiler la face. Autant on avait des excuses en jouant Rennes et Lyon, qui sont plus forts que nous, maintenant les cinq équipes qui viennent… On doit faire ce qu’il faut pour les gagner et aller chercher le maintien. On n’a plus aucune excuse. On est face à nos responsabilités, il faut assumer ça. On vient de jouer Rennes et Lyon, qui ont gagné avec un but d’avance. On va jouer maintenant des équipes de notre championnat. C’est maintenant qu’on verra si on a le mental et la qualité de jeu pour accrocher des victoires et surtout remonter au classement. Il faudra jouer les matches pour les gagner, bien défendre et avec des attaquants. Il faudra jouer. Même le nul n’apportera pas grand-chose. Il nous faut des victoires."

Les partenaires de Renaud Emond lanceront la dernière ligne de cette saison sur le terrain de Strasbourg, dimanche prochain, pour le compte de la 34e journée.