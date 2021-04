Kevin De Bruyne prend position : "Je suis toujours ce jeune garçon qui rêvait de jouer au football"

Kevin De Bruyne a été le premier Diable Rouge à prendre position officiellement concernant la Super League et l'a fait avec poésie, mais aussi avec un message sous-jacent.

Kevin De Bruyne s'est emparé des réseaux sociaux pour évoquer son sentiment vis-à-vis du projet de Super League, qui semble avoir du plomb dans l'aile après les rumeurs de désistement de plusieurs clubs fondateurs, mais qui a fait réagir l'entièreté de la planète football. "Je viens d'un petit village de Belgique et je rêvais de jouer au plus haut niveau. J'ai joué en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et j'ai défendu les couleurs de mon équipe nationale", entame le Diable Rouge.

"J'ai affronté et concouru avec tout le monde dans l'objectif d'atteindre mon but ultime. Mais c'est le mot-clef : COMPETING (concouru, nda). Suite à tous les événements des derniers jours, peut-être est-ce le bon moment pour discuter avec tout le monde et tenter de trouver une solution. Nous savons que c'est un grand business et je sais que j'en fais partie, mais je suis toujours ce petit enfant qui aime jouer au football. Ce n'est pas le problème d'une seule entité mais du football dans le monde entier. Continuons d'inspirer la prochaine génération de joueurs et de faire rêver les fans".