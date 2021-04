Le Kavé "prêt" pour les playoffs!

Malines a arraché de justesse son ticket pour les playoffs 2 et a bien l'intention d'en profiter.

Longtemps en ballotage défavorable et encore battus par Zulte Waregem la semaine dernière, les Malinois auront dû attendre la dernière journée, et une nette victoire à Courtrai, pour forcer leur destin et arracher leur ticket pour les playoffs 2.

Et maintenant, le Kavé, qui entamera ses playoffs en dernière position et avec trois unités de retard sur Ostende, a bien l'intention de jouer crânement sa chance. "C'est notre récompense qui nous attend en playoffs et nous sommes prêts pour ça", a insisté Wouter Vrancken, dimanche soir. Malines entamera ses playoffs 2 le dimanche 2 mai, sur la pelouse de La Gantoise.