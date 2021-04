Anderlecht a un oeil sur le Soulier d'Or !

Le RSC Anderlecht serait-il prêt à frapper un grand coup en attirant le Soulier d'Or Lior Refaelov, en fin de contrat, au Lotto Park ?

Pour redevenir un grand club, il faut aussi frapper de grands coups dans la mesure de ses moyens, et Anderlecht semble décider à au moins tenter d'y parvenir : d'après les informations de nos confrères de Sudpresse, le RSCA aurait posé un regard très intéressé sur Lior Refaelov (34 ans), en fin de contrat à l'Antwerp et, accessoirement, Soulier d'Or 2020. L'entourage de l'Israélien aurait confirmé ce que le club, de son côté, laisse encore flou : l'intérêt serait concret côté Bruxelles.

Il faut dire que Refaelov entretient lui-même le doute concernant son avenir au Bosuil, ayant préféré éviter la question ce week-end après sa superbe prestation (deux passes décisives) contre Genk. Avec 14 buts et 13 passes décisives cette saison, l'ancien joueur du Club de Bruges vit un magnifique été indien et Anderlecht verrait en lui le joueur d'expérience dont il a besoin pour mener ses jeunes. Son profil polyvalent le placerait en concurrence directe avec des Ashimeru ou Verschaeren, voire El-Hadj, mais amènerait la profondeur nécessaire en cas de qualification européenne ; on imagine que le classement final du RSCA déterminera une réponse positive - ou non - de Refaelov à l'intérêt porté ...

Vandenhaute "apprécie" Refaelov

Wouter Vandenhaute a réagi à cette rumeur lors de son passage à Extra Time : "C'est un très bon joueur, même s'il est assez âgé. C'est une question pour Peter Verbeke, qui gère les transferts", évacue le président du RSC Anderlecht. Notons que le nom de Dieumerci Mbokani, qui avait été cité avec insistance lors des mercatos précédents dans son ancien club, ne paraît plus figurer en haut de la liste de Verbeke.