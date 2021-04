Le Standard se prend au jeu et réclame ... le titre européen 1981-1982

Et dans la foulée de nombreux clubs ayant décidé de tourner en dérision la "sécession" des 12 grands clubs européeens fondateurs de la Super League, le Standard a décidé de blaguer concernant cette finale 1981-1982, se décernant officieusement ... le titre de champion d'Europe, la victoire du FC Barcelone à l'époque étant "annulée" par le conflit des Catalans avec l'UEFA. Celle-ci a en effet menacé (un peu en vain) de "retirer" leurs titres européens aux clubs fondateurs de la Super League ...

It was time to update our bio 🏆 We finally got what we deserved 🥇



Thanks for joining the #SuperLeague @FCBarcelona 😉 pic.twitter.com/2WVNEiz7Dd