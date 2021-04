Un ancien dirigeant madrilène pousse Pérez à démissionner

Le principal instigateur de la Superleague est toujours en place, au contraire de Ed Woodward.

Les dirigeants à l'origine de l'éphémère projet Super Ligue vont-ils suivre le chemin de leur compétition, et donc tomber dans l'oubli ? Pour l'instant, seul Ed Woodward a officiellement annoncé qu'il quitterait ses fonctions de vice-président de Manchester United à la fin de l'année 2021. Quid de l'instigateur principal, le président du Real Madrid, Florentino Pérez ?

Contrairement à Andrea Agnelli du côté de la Juventus, aucune rumeur ne parle pour l'instant d'un éventuel départ de Pérez. Mais son ex-successeur et également prédécesseur à la présidence de la Maison Blanche, Ramon Calderon (2006-2009), appelle à sa démission. "Quand je l'ai écouté, j'ai pensé que c'était une blague, mais de mauvais goût. Dire qu'il faisait ça pour sauver le football était tellement ridicule… Ce serait un acte de dignité pour Florentino de démissionner, mais on ne s’attend pas à ça de lui. Après avoir fait ce qu'il a fait et après avoir mis le club dans une situation aussi critique, c'est pourtant ce qu'il devrait faire", a estimé le dernier président madrilène depuis le retour aux affaires de Pérez.