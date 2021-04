Euro 2020 : un match de plus à Wembley ?

Dublin serait en passe de perdre son statut de ville-hôte de l'Euro 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Wembley devrait recevoir au moins un match de plus.

La décision de l'UEFA concernant les villes-hôtes de l'Euro 2020 devrait être prise ce vendredi et l'un des derniers points à régler concerne Dublin, dont le statut est en danger en raison de la pandémie de Covid-19. La capitale irlandaise a peu de chances de pouvoir ouvrir l'Aviva Stadium au public, condition sine qua non pour l'UEFA.

Dublin doit accueillir 4 rencontres de l'Euro 2020 : trois matchs de poule et un 8e de finale. Ce dernier match pourrait être relocalisé à Wembley, rapporte Sky Sports ; la FA a en tout cas émis une proposition à l'UEFA en ce sens. Londres accueille déjà trois matchs de poules (les trois rencontres de l'Angleterre face à la Croatie, l'Ecosse et la Tchéquie), un 8e de finale, les demi-finales et la finale de la compétition.