Malines continue les prolongations de contrat

Le KV Malines avait déjà annoncé les prolongations de contrat de Yannick Thoelen et Nikola Storm ; c'est désormais un jeune talent qui a signé une extension de bail Derrière les Casernes.

Le jeune Arno Valkenaers (18 ans) est présent au KV Malines depuis 2015 et disposait encore d'un contrat jusqu'en 2022 chez les Sang & Or, mais dispose de la confiance du club : il vient de signer une prolongation de bail jusqu'en 2023. Le Kavé continue là son travail de prolongations de contrats, après Yannick Thoelen et Nikola Storm.

Cette prolongation confirme également nos informations selon lesquelles le jeune Sofiane Bouzian, troisième gardien, ne devrait pas recevoir de prolongation et quitterait, libre, l'Excelsior Virton.