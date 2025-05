C'est acté ! Une deuxième prolongation très attendue au RFC Liège

Le RFC Liège s'affaire pour la saison prochaine. Les Sang et Marine ont annoncé ce midi la prolongation d'un pilier de l'équipe.

Hier, le RFC Liège avait annoncé la prolongation du contrat de Damien Mouchamps pour deux saisons supplémentaires. Aujourd'hui, c'est un autre pilier de l'équipe qui prolonge l'aventure : c'est Benoît Bruggeman, arrivant en fin de contrat, qui a resigné, lui aussi pour deux ans.

"Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec le RFC Liège, ce club emblématique. Ces dernières saisons, nous avons franchi plusieurs paliers ensemble. J’espère pouvoir apporter encore plus de plaisir et de victoires aux supporters, notamment à domicile, en étant plus régulier tout au long de la saison", explique l'ailier gauche dans le communiqué officiel.

Un signal fort du RFC Liège

Manager à l'anglais depuis le départ de Pierre François, Gaëtan Englebert est également ravi : "Benoît fait également partie des anciens qui ont accompagné l’évolution du club ces dernières années. Cette prolongation lui permettra de continuer à exprimer ses qualités et sa vitesse, qui feront la différence dans les saisons à venir".

Benoît Bruggeman fait partie des meubles à Rocourt : il a rejoint le RFC Liège en 2016, alors qu'il n'avait que 19 ans, sortant tout juste de sa formation à Mouscron et au Standard. Neuf ans plus tard, il est l'une des figures marquantes du retour du club dans le football professionnel.

Après pas loin de 100 matchs dans ce qui s'appelait alors la Nationale 1 (et 10 buts au compteur l'année de la montée), Bruggeman est toujours titulaire en D1B. Il doit contribuer à stabiliser encore un peu plus le club dans le football professionnel.