Toby Alderweireld titulaire...comme attaquant contre Charleroi ? L'Antwerp prend un malin plaisir à brouiller les pistes

Saison terminée ? Pas pour tout le monde : jeudi, l'Antwerp et Charleroi vont en découdre pour un ticket européen pour le match de clôture de cet exercice 2025/2026.

Pour les joueurs de l'Antwerp et de Charleroi, les vacances attendront encore quelques jours. Mais c'est pour la bonne cause : les deux camps sont en effet en pleine préparation de leur barrage européen, qui aura lieu jeudi soir au Bosuil.

Du côté anversois, plusieurs joueurs étaient au centre de l'attention du staff médical ces derniers jours. Dont Gyrano Kerk, qui n'a pas pu prend part au match disputé dimanche au Club de Bruges. Dans la Gazet van Antwerpen, Andries Ulderink s'est montrés rassurant le concernant : "Il a laissé ses petits problèmes derrière lui et est disponible".

Alderweireld dans le groupe

L'entraîneur néerlandais avait d'autres bonnes nouvelles à annoncer : "Jelle Bataille est sorti du match à Bruges en bonne forme, et a pu s'entraîner pleinement. Et Toby Alderweireld est prêt pour le match. Il est prêt à commencer".

L'ancien Diable Rouge veut prendre congé du football professionnel en beauté : "Ce que nous allons faire avec lui, s'il jouera en défense centrale ou en attaque, sera révélé jeudi. Mais il est prêt à cent pour cent", poursuit Ulderink.

Mais Toby Alderweireld n'a plus débuté un match depuis sa blessure contre le Standard lors du dernier match de la phase classique : depuis, il n'est monté au jeu qu'une seule fois, pour se faire acclamer par le Bosuil, et n'était pas sur la feuille de match à Bruges. Vraiment suffisant pour commencer ? "Je ne veux juste pas donner plus d'informations à l'adversaire", conclut Ulderink.