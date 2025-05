Saint-Étienne pourra-t-il retenir Lucas Stassin ? La Premier League s'invite dans le dossier

Relégué en Ligue 2, Saint-Étienne pourrait avoir du mal à retenir Lucas Stassin. L'attaquant belge attire désormais l'attention d'un nouveau club, cette fois en provenance de Premier League.

À Saint-Étienne, la relégation en Ligue 2 laisse un goût amer. Et déjà, des interrogations se posent sur l’avenir de certains joueurs. Lucas Stassin, auteur d’une saison pleine, fait partie de ceux dont le nom circule.

L’attaquant belge ne s’en cache pas, il rêve des Diables Rouges et a dans le viseur la Coupe du monde 2026. Pour atteindre cet objectif, il devra continuer à grandir et évoluer au plus haut niveau.

Plusieurs clubs sont sur le coup. Le Paris FC reste attentif, tout comme d’autres équipes de Ligue 1. Mais selon le compte X ButAsse, Sunderland s’intéresse désormais au joueur de 20 ans.

Le problème ? Saint-Étienne n’a pas envie de le lâcher. Malgré la descente, le club espère le conserver et bâtir sur ses qualités. Reste à voir si la pression extérieure finira par changer la donne.

Pour Stassin, c’est un moment charnière. Rester fidèle à un club qui croit en lui ou répondre à des sollicitations plus ambitieuses ?