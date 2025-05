Le Club de Bruges se prépare à un été mouvementé... et certains départs pourraient surprendre

Le Club de Bruges s'attend à un mercato estival animé. Si certains cadres restent, plusieurs joueurs suscitent l'intérêt de grands clubs européens.

Le Club de Bruges s'apprête à vivre un été agité. Si les piliers de l’équipe comme Hans Vanaken, Brandon Mechele ou encore Simon Mignolet devraient poursuivre l’aventure, d’autres pourraient bien faire leurs valises, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Les jeunes prometteurs comme Joaquin Seys et Kyriani Sabbe resteront, mais ce sont surtout les joueurs à forte valeur marchande qui attisent les convoitises.

Joel Ordonez est l’un des noms les plus en vue. Le défenseur central est suivi de près par Arsenal, Chelsea et même le PSG. Sa valeur est estimée à 27 millions d’euros par Transfermarkt.

Au milieu de terrain, Raphael Onyedika attire l’intérêt de Galatasaray. Son profil puissant et mobile plaît beaucoup, et avec une estimation à 20 millions d’euros, le Club pourrait recevoir une belle offre. Même son de cloche pour Maxim De Cuyper, qui figure sur les tablettes de clubs anglais et italiens. Le Diable Rouge est évalué à 16 millions.

Pour Ferran Jutgla, la situation est différente. L’attaquant espagnol n’a plus qu’un an de contrat, et Bruges ne compte pas le laisser partir libre l’été prochain. Une vente rapide est donc envisagée.

En coulisses, la direction brugeoise prépare donc une intersaison stratégique : vendre intelligemment, garder une ossature solide et continuer à développer les jeunes talents.