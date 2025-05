Opération reconquête : beau succès populaire pour la nouvelle initiative des Diables Rouges

Le dernier rassemblement des Diables Rouges pointe petit à petit le bout de son nez. La fédération veut recréer du lien avec les supporters.

Sous Domenico Tedesco, la fracture entre les Diables Rouges et les supporters belges était bel et bien visible. Des sifflets récoltés à l'Euro à cette triste campagne de Ligue des Nations, les joueurs ont souffert de ce désamour et veulent retrouver du soutien.

La remontada opérée contre l'Ukraine à Genk peut être le début d'une nouvelle dynamique. Rudi Garcia veut emmener tout le monde avec lui, la fédération également.

Un entraînement ouvert qui suscite l'enthousiasme

C'est ainsi que le sélectionneur a voulu ouvrir les portes de l'entraînement collectif de lundi prochain aux supporters. 1400 places ont été mises à disposition, elles sont rapidement parties : l'entraînement (prévu à 18h) affichera complet.

En plus d'une séance de dédicaces, le moment sera également marqué par la présence de trois anciennes gloires de notre équipe nationale : Michel De Wolf, Enzo Scifo et Franky Van Der Elst seront eux aussi présents. De quoi faire plaisir à toutes les générations.

Ce dernier rassemblement de la saison mènera les Diables à leurs deux premières rencontres de qualification vers la Coupe du Monde 2026 : après un déplacement en Macédoine du Nord le vendredi 6 juillet, la Belgique accueillera le Pays de Galles au Stade Roi Baudouin le lundi 9 juin.