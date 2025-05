Anderlecht ? L'étranger ? Adriano Bertaccini joue cartes sur tables : "Il n'y a rien de faux dans ce qui a circulé"

Après sa saison XXL à Saint-Trond, Adriano Bertaccini est sur le départ. Il évoque les différentes options qui s'offrent à lui.

Si Anderlecht décide de vendre Kasper Dolberg, alors il réinvestira plusieurs millions dans un nouvel attaquant. Pour cela, le club discute notamment avec Adriano Bertaccini. L'attaquant de Saint-Trond a marqué 21 buts cette saison.

Présent aux Pro League, le co-meilleur buteur du championnat (en compagnie de Tolu Arokodare) sait qu'il est en bonne position pour capitaliser sur sa bonne saison : "Le plus important, ce sera de confirmer tout ça avec l’espoir d’être dans une forme similaire à celle-ci. Peut-être dans un meilleur club".

Les tractations de l'intersaison

Il a admis sur la RTBF que des négociations sont bel et bien en cours avec le Sporting : "Il n’y a rien de faux dans ce qui a circulé", a souri Bertaccini. "De là à dire que je vais signer demain, c’est autre chose. Ce sont juste des négociations. On va voir ce que ça va donner dans le mois qui arrive".

Anderlecht a déjà recruté Mihajlo Cvetkovic et comptera également sur Keisuke Goto en attaque. Bertaccini pourrait être leur concurrent mais bénéficie d'autres options, notamment à l'étranger : "C’est peut-être mieux de partir à l’étranger quand on a déjà pris ses marques en Belgique. C’est là que je pense que je pourrais performer au mieux".

Il ne ferme toutefois aucune porte : "Ça ne me dérangerait pas non plus de signer dans un club du top 3 ou top 5 en Belgique. On me connait dans le championnat et j’ai déjà fait mes preuves", conclut-il. Le Carolo de 24 ans devrait en tout cas rapporter une belle somme à Saint-Trond.