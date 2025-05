OFFICIEL : Nouveau départ pour Courtrai avec un coach bien connu du football belge

Relégué en D1B, le KV Courtrai entame sa reconstruction. Le club mise sur un nouveau visage pour relancer la machine : Michiel Jonckheere.

Relégué en D1B après une saison difficile, le KV Courtrai n’a pas attendu pour réagir. Dans les bureaux comme sur le terrain, l’heure est au renouveau. Et cette nouvelle ère commence par un choix fort à la tête de l’équipe première.

C’est sur ses réseaux sociaux que le club a levé le voile. Un nouveau coach s’installe sur le banc. Il est jeune, ambitieux et déjà bien connu dans le paysage belge. À 35 ans, Michiel Jonckheere prend les commandes du KVK.

𝗠𝗜𝗖𝗛𝗜𝗘𝗟 𝗝𝗢𝗡𝗖𝗞𝗛𝗘𝗘𝗥𝗘 𝗜𝗦 𝗡𝗜𝗘𝗨𝗪𝗘 𝗧𝟭 🤝



De 35-jarige Belg ondertekende vandaag zijn contract om in het Guldensporenstadion aan de slag te gaan. ✍️



De 35-jarige Belg ondertekende vandaag zijn contract om in het Guldensporenstadion aan de slag te gaan. ✍️

Ancien joueur de la maison et adjoint au Club de Bruges, Jonckheere connaît le club. Il s’engage pour une durée indéterminée, signe de la confiance accordée à son profil. Un pari réfléchi sur la continuité et la reconstruction.

"Michiel incarne parfaitement l’identité rouge et blanche", a déclaré le directeur sportif Nils Vanneste sur le site du club. "Il sait ce qu’on attend du KVK et assurera la cohésion entre les joueurs et les supporters."

Avec cette nomination, Courtrai affiche clairement ses intentions. Le défi est grand, mais Jonckheere a désormais les clés pour relancer le moteur.