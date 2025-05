Sébastien Pocognoli comme Blessin, Geraerts et Mazzu avant lui ? L'entraîneur de l'Union parle ouvertement de son avenir

Sébastien Pocognoli a écrit l'histoire en remportant le titre avec l'Union Saint-Gilloise. Va-t-il rester à la barre du club bruxellois l'année prochaine ?

Dans la liesse de l'envahissement de terrain, Sébastien Pocognoli avait déjà été interrogé sur son avenir, déclarant d'abord vouloir profiter avant toutes ces considérations. Hier soir, à l'occasion des Pro League Awards, il en a une nouvelle fois été question.

Il y a quelques jours, on apprenait que celui qui a reçu le prix d'Entraîneur de la Saison était une option sérieusement considérée par le RC Lens. Partira-t-il comme ses prédécesseurs après une saison au Parc Duden ? Il s'est exprimé sur la question.

"Pour les Playoffs, j'ai dit à mes joueurs qu'il y aurait de toute façon de l'intérêt pour eux. Si vous ouvrez votre téléphone, vous perdez votre concentration. Au final, c'est ce que j'ai fait moi-même", explique-t-il.

Des discussions prévues avec la direction

"Dès demain, ce sera les vacances. Je vais discuter avec le club de l'avenir, du plan pour la saison prochaine. Il y a encore des choses que nous pouvons améliorer sur le terrain. Je suis donc très motivé pour améliorer Union, mais dans le football, on ne sait jamais", a-t-il ajouté.

"Ce n’est pas parce que les coaches partent chaque année que je serai forcément le prochain. Le plus important, c’est que le club continue de progresser. Et moi aussi. C’est pareil pour les joueurs. Et la Ligue des Champions le permet. On va discuter avec le club quelles seront les idées et les fondations", conclut Poco.