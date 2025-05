🎥 "J'arrive, mon poulet" : quand Rudi Garcia retrouve Radja Nainggolan par surprise

Hier soir, les Pro League Awards rassemblaient le gratin du football belge. Rudi Garcia était de la partie.

Comme cet hiver au Soulier d'Or, Rudi Garcia n'a pas manqué l'occasion de continuer à se familiariser avec la grande famille du football belge en participant à la grande cérémonie des Pro League Awards du côté d'Anvers (à prononcer avec le "s" pour nos lecteurs français).

Sur place, notre sélectionneur a pu discuter avec plusieurs personnalités de notre football. Il a également eu l'occasion de retrouver une vieille connaissance, un certain Radja Nainggolan, qui était également dans la liste des invités.

Garcia est tout simplement le deuxième entraîneur sous lequel le Ninja a le plus joué durant sa carrière (90 matchs). Les deux hommes avaient noué une relation assez forte à l'AS Roma.

"Une belle surprise"

Si notre sélectionneur avait laissé Nainggolan dans un rôle moins offensif que ce que lui avait réservé Luciano Spalletti par la suite, l'Anversois s'était régalé en faisant le ménage devant la défense, laissant les tâches offensives à Francesco Totti ou encore Kevin Strootman.

En plus de Rome, toutes les routes mènent donc également à Anvers, avec un beau moment de complicité à la clé, en pleine interview de Rudi Garcia : "J'arrive, mon poulet", a-t-il lancé à son ancien joueur. "C'est une belle surprise, ça. Je suis content de le voir, c'était un grand joueur. Bon, il joue encore, c'est vrai. On a passé de bons moments ensemble, c'est une belle personne". Dommage pour Nainggolan que l'entraîneur français ne soit pas arrivé plus tôt à la tête des Diables Rouges.