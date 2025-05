Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la saison annonce son départ du RWDM

Après une telle désillusion qu'en cette fin de saison, il était attendu que le RWDM change de visage en vue de la saison prochaine. Outre le départ de Yannick Ferrera, le noyau se renouvelle également pour permettre à tout le monde de passer à autre chose.

Les départs de Piot Parzyszek, Romildo Del Piage et Alexis De Sart ont déjà été actés. Aujourd'hui, c'est celui de Shuto Abe qui a été officialisé. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain japonais rentre au pays, au Gamba Osaka.

Shuto Abe trekt definitief naar Gamba Osaka.

Hij gaf aan dichter bij zijn thuisland te willen zijn in aanloop naar de geboorte van zijn kind.



Le club souhaite remercier Shuto pour sa mentalité exemplaire et sa combativité à toute épreuve, et lui souhaite bonne chance pour la… pic.twitter.com/k4YkWqjW5f