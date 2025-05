La Gantoise a écarté Milicevic en vitesse... la vraie explication surprend

La Gantoise a remercié Danijel Milicevic aujourd'hui après des play-offs catastrophiques. Une décision douloureuse et finalement assez inattendue.

À Gand, on savait très bien qu’ils avaient l’équipe la moins armée des Play-offs. Quand on voyait les Buffalos jouer, on se demandait même comment ils avaient réussi à y arriver. Et ce n’est pas Milicevic qu’on peut blâmer. Il devait faire avec un groupe qui ne tenait pas debout, sans vraie cohésion.

Des circonstances pas simples

Des joueurs déjà tournés vers la sortie, un attaquant incapable de marquer malgré toute sa bonne volonté, un milieu décimé… Franchement, Milicevic n’avait pas grand-chose pour lui. Son contrat avait été prolongé jusqu’en 2028, ce qui en avait surpris plus d’un.

Pour un coach débutant, se retrouver dans une telle situation, c’était loin d’être un cadeau. Mais alors, pourquoi couper court maintenant malgré toutes ces excuses valables ? La réponse est simple : Gand craint qu’il ne soit pas capable d’inverser la tendance et préfère éviter d’attendre le moment où il sera trop tard la saison prochaine.

La menace Anderlecht – Antwerp

Autant agir vite. Malines est déjà sur Karel Geraerts, un profil qui plairait aussi à Gand. Mais ce n’est pas tout : à Anderlecht et l'Antwerp, rien ne dit que les coachs actuels resteront.

Ces clubs pourraient donc se retrouver en concurrence directe pour attirer un nouvel entraîneur. Et il y a du monde : Philippe Clement, Jonas De Roeck, David Hubert… Sans oublier Vincent Euvrard (Dender), très courtisé.

La direction veut donc réagir vite, cibler un profil qui lui correspond vraiment et éviter de se faire doubler. Vu sous cet angle, on comprend mieux ce choix.