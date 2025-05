Le Standard avec ou sans Ivan Leko la saison prochaine ? Marc Wilmots a pris sa décision !

Marc Wilmots devait sceller l'avenir d'Ivan Leko, cette semaine. Selon nos informations, l'entraîneur croate ne sera plus sur le banc du Standard la saison prochaine.

Cela fait une dizaine de jours que Pierre François et Marc Wilmots ont officiellement entamé leurs fonctions au Standard de Liège. Les deux nouveaux dirigeants, qui entourent le CEO Giacomo Angelini, se préparent à un été chargé et n’ont pas tardé à lancer les premières manœuvres. Parmi les premières décisions marquantes : les licenciements de Sébastien Grandjean et Réginal Goreux.

Pierre François, nommé Manager Général, doit s’attaquer à un problème structurel : le nombre trop élevé d’employés à temps plein au sein du club. De son côté, Marc Wilmots, nouveau directeur sportif, a la lourde tâche de construire l’effectif pour la saison prochaine.

Un été agité s’annonce sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs à forte valeur marchande pourraient quitter Sclessin : Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Ilay Camara et Marlon Fossey sont tous sur le départ. Par ailleurs, Ibe Hautekiet est suivi de près par plusieurs clubs. Des jeunes joueurs ayant goûté au noyau A devraient aussi quitter le navire (ICI).

Marc Wilmots a tranché l'avenir d'Ivan Leko au Standard

Du côté des arrivées, Marc Wilmots tente un coup de maître : le retour d’Axel Witsel. Le milieu défensif, en fin de contrat avec l’Atlético Madrid, est arrivé à Liège ce lundi. Il doit rencontrer la nouvelle direction liégeoise, cette semaine.

Parallèlement, l’avenir d’Ivan Leko était en suspens. L’entraîneur croate, sous contrat jusqu’en 2026, avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de poursuivre l’aventure. Toutefois, il n’avait pas encore échangé avec Marc Wilmots sur les perspectives sportives à venir. Finalement, cette rencontre n’aura jamais lieu : selon nos informations, le club a acté ce mardi la fin de collaboration avec Leko.

Pour lui succéder, le nom de Karel Geraerts — ancien coach de l’Union Saint-Gilloise — a été évoqué, mais il figure aussi en tête de liste à Malines. Enfin, un entraîneur actuellement en poste à l’étranger a soumis sa candidature à Marc Wilmots. Son identité n’a, pour l’instant, pas été dévoilée.