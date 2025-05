Passer de jouer Tirlemont à disputer la Ligue des Champions en dix ans : l'Union se met à rêver d'affiches historiques

Grâce à son titre, l'Union Saint-Gilloise disputera la Ligue des Champions. Les joueurs se projettent sur les adversaires potentiels.

Il y a dix ans, l'Union Saint-Gilloise concluait sa saison par un 0-0 à Tirlemont en troisième division. Aujourd'hui, le club se demande de quel adversaire il héritera en Ligue des Champions la saison prochaine.

La question a évidemment été posée aux joueurs, toujours dans l'euphorie du titre décroché dimanche. "On veut affronter tout le monde" rigole Noah Sadiki au micro de DAZN. Au moment de répondre plus sérieusement, le milieu de terrain a dû réfléchir.

Sa réponse a fini par fuser : "Le Bayern Munich. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas ?", a-t-il souri. "Oui, pour Vincent Kompany, j'aimerais beaucoup le battre", rigole-t-il.

L'Union mesure le chemin parcouru

Un match contre les Bavarois serait un beau clin d'oeil puisque c'est bien Vincent Kompany qui a lancé la carrière professionnelle de Noah Sadiki pour son dernier match sur le banc du Sporting, à l'occasion d'un déplacement au Club de Bruges comptant pour la dernière journée des Playoffs 2021/2022. Felice Mazzu aussi croyait en lui, moins Brian Riemer.

Christian Burgess a un autre avis : "J’aimerais une grande équipe espagnole ou italienne : Barcelone, le Real, Naples", explique-t-il au journal Le Soir. Le défenseur anglais vivrait à coup sûr un grand moment : " Quand je suis arrivé en Belgique, je me suis d’abord dit : 'Essayons de monter en D1A'. Quand ce fut chose faite, je me suis alors dit que j’allais me tester contre des équipes du top, comme Bruges ou Anderlecht. Dans mon esprit, jouer l’Europe restait possible. Mais devenir champion de Belgique ? Jamais".