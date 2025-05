Recruter, mais pas à n'importe quel prix : Anderlecht va devoir se faire une raison pour l'une de ses cibles

Anderlecht sonde le marché pour renforcer le noyau cet été. Le Sporting est ambitieux mais a tout de même un certain budget à respecter.

Pour Olivier Renard, l'un des principaux secteurs à renforcer est la défense. Anderlecht a en effet pris congé de Jan Vertonghen et Adryelson. Sans compter que Leander Dendoncker ne sera vraisemblablement plus là pour venir dépanner dans l'arrière-garde la saison prochaine et que la situation de Jan-Carlo Simic est assez incertaine.

C'est dans cette optique que le directeur sportif s'est penché sur Chibuike Nwaiwu, un défenseur nigérian de 21 ans évoluant dans le club autrichien de Wolfsberger.

Un profil attractif

Le garçon est arrivé en Europe en début de saison et a d'emblée impressionné. Pour ses premiers pas sur le vieux continent, Nwaiwu s'est imposé comme titulaire dès le mois d'octobre et n'a plus quitté sa place depuis lors, au sein d'une équipe un temps première du championnat autrichien.

C'est assez logiquement qu'il attire déjà le regard de certains recruteurs. Sacha Tavolieri rapporte ainsi qu'Anderlecht est venu aux nouvelles. Mais l'international espoir nigérian devrait s'avérer trop cher pour le championnat belge.

Chibuike Nwaiwu est actuellement évalué à trois millions d'euros par Transfermarkt mais pourrait s'en aller contre un montant supérieur. Anderlecht devrait donc continuer sa phase de protection. Dans les autres secteurs, les Mauves ont déjà enregistré une arrivée (Cédric Hatenboer dans l'entrejeu et Mihajlo Cvetkovic en attaque).