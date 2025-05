Le plus ému du soir, c'était lui : "Sans ça, je rangeais peut-être les crampons"

Qui aurait cru qu'un trophée de Challenger Pro League signifierait autant pour un joueur expérimenté comme Jelle Vossen ? À 37 ans, il est le seul lauréat qui a laissé échapper une petite larme sur le podium.

Champion de Belgique à 4 reprises sous les maillots de Genk et Bruges, double vainqueur de la Coupe avec Genk, Diable Rouge à 12 reprises et d'ores et déjà légende de la Jupiler Pro League : on aurait difficilement imaginé que Jelle Vossen, à 37 ans, soit si ému au moment de recevoir un trophée de meilleur joueur de Challenger Pro League.

"C'est une fierté, surtout quand on repense à la façon dont ça s'est passé. Zulte Waregem a été relégué et j'ai décidé de rester pour aider le club à remonter. Nous y sommes parvenus et ce titre de joueur de la saison a un sentiment d'accomplissement", explique Vossen à notre micro. "Chaque titre a son histoire propre et celui-là n'est certainement pas moins beau qu'un titre en D1A".

Vossen a envisagé la retraite

Son émotion est aussi liée à la présence de sa famille lors de la cérémonie. "Je voulais rendre mes enfants fiers avec cette promotion. Ils signifient tout pour moi. Cette émotion, c'est le mélange de tout ça, de la présence de ma femme, du fait que cette promotion était très importante pour moi", continue l'ancien brugeois, qui considérait même la retraite au terme de cette saison.

"Si nous ne montions pas en D1A, peut-être que je raccrochais les crampons. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'arrêterai dans un an pour autant. Je vais jouer la saison à venir et nous verrons alors comment mon corps répond", révèle Jelle Vossen. "On l'a bien vu avec Toby et Jan, c'est le corps qui décide. Je veux continuer le plus longtemps possible".

Alors, la saison prochaine, combien de fois fera-t-il trembler les filets pour sa possible dernière en D1A ? Les paris sont ouverts. "Ca n'a aucune importance, je n'y pense pas. L'important est de continuer à faire grandir Zulte Waregem, d'assurer le maintien. Le nombre de buts que Jelle Vossen inscrit est sans importance", conclut l'ex-Diable Rouge avec un sourire.