Naples sur le point d'être doublé dans le dossier Kevin De Bruyne ? Un club surgit de l'ombre

Antonio Conte va sans doute quitter le Napoli pour la Juventus. Et soudain, le grand club de Turin s'intéresse aussi à Kevin De Bruyne.

Antonio Conte a décroché le titre de champion d’Italie ce week-end avec le Napoli. Pourtant, il semble déjà quasi certain que l’Italien quittera les Partenopei.

La Juventus fait le forcing pour attirer Conte. La Vieille Dame envisage de se séparer d’Igor Tudor et souhaite le remplacer par l’actuel coach de Naples. Et en tant que supporter de la Juve, Conte ne peut pas dire non.

Intérêt concret de Naples et de Turin

C’est dans ce contexte que la Juventus entre à son tour dans la course pour Kevin De Bruyne. "King Kev" négocie depuis plusieurs semaines avec Naples, mais l’intérêt turinois est tout aussi réel.

Un hasard ? Certainement pas. Selon les médias italiens, c’est Antonio Conte lui-même qui aurait soufflé le nom de notre compatriote à la Juventus.

La Juve arrive-t-elle trop tard pour Kevin De Bruyne ?

Vers un duel 100 % italien ? C’est bien ce qui semble se dessiner. Naples garde toutefois une longueur d’avance. Mieux encore : un accord entre De Bruyne et les Partenopei serait en préparation.