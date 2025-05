Ça s'active autour de Karel Geraerts : le Standard passe à la vitesse supérieure

Le Standard prépare déjà la succession d'Ivan Leko. Et un nom bien connu à Sclessin pourrait faire son retour sur le devant de la scène : Karel Geraerts.

Le calme est apparent, mais en coulisses le Standard s’active. Selon nos informations, Ivan Leko est sur le départ. Rien d’annoncé officiellement pour l’instant, mais la succession est déjà dans toutes les têtes.

Plusieurs noms circulent et un entraîneur à l’étranger aurait même postulé. Mais une piste bien connue en Belgique gagne en consistance. Une piste qui parle à la mémoire des supporters.

Karel Geraerts devient une vraie possibilité. L’ancien joueur du Standard entre 2004 et 2007 est aussi sollicité par Malines et son nom a été cité du côté de Lens. Pourtant, c’est à Liège que l’intérêt semble aujourd’hui le plus concret.

Geraerts connaît le contexte, le public et l’exigence de Sclessin. Dans une période où tout peut basculer vite, ce profil rassurant pourrait permettre une transition douce, sans repartir de zéro.

Le dossier est encore en discussion, mais les pièces commencent à s’assembler. Et à mesure que le départ de Leko se précise, le retour de Geraerts à la maison devient bien plus qu’une simple hypothèse.