Chaque année, l'Union parvient à se réinventer et à remplacer ses meilleurs joueurs grâce à un recrutement très intelligent. Jamestown Analytics devrait continuer à rendre de fiers services au club.

Jamestown Analytics est la force silencieuse derrière le succès de l'Union. Le club bruxellois a réussi ces dernières années à vendre des piliers tels que Victor Boniface, Mohamed Amoura, Cameron Puertas et bien d'autres pour des millions, tout en trouvant à chaque fois des remplaçants de qualité sans subir de déclin sportif.

Les cibles scrutées sous toutes les coutures

L'approche de Jamestown repose sur une analyse de données approfondie. La société ne se contente pas de collecter des statistiques existantes, mais les complète avec ses propres données et y applique des algorithmes sophistiqués. Ainsi, les joueurs et les entraîneurs choisis correspondent parfaitement à la philosophie du club.

Ce qui distingue Jamestown des autres consultants en données, c'est la profondeur de leur modèle. Ils n'analysent pas seulement les qualités physiques et techniques, mais scrutent également la personnalité des joueurs - un facteur que de nombreux clubs sous-estiment encore.

L'Union ne laisse rien au hasard. La saison dernière, par exemple, il y a eu un peu de panique dans le staff technique lorsquea été vendu dans la dernière ligne droite du mercato alors que Teuma, Boniface et Lynen étaient déjà partis. Le directeur sportif Chris O'Loughlin est intervenu pour apaiser les esprits et a sorti Alessio Castro-Montes de son chapeau.

Pour chaque joueur envisagé à l'Union, un dossier de dizaines de pages est préparé. Le staff technique n'a accès à ce dossier que lorsque le joueur est effectivement recruté. Ils peuvent ensuite l'utiliser. Les forces et surtout les points à améliorer sont clairement indiqués.

Le cas d'Anouar Ait El Hadj en est un bel exemple. A son arrivée, beaucoup de supporters étaient sceptiques : collait-il vraiment à la mentalité de la maison ? A Anderlecht, il avait tout de même été sanctionné pour être rentré hors-forme de vacances et était décrit comme trop jouette pour percer au plus haut niveau.

Mais les autres paramètres étaient bons. Il avait les qualités physiques intrinsèques, il fallait simplement les exploiter. Et après les difficultés rencontrées à Anderlecht et à Genk, il y avait aussi du travail à faire au niveau de la mentalité. Telle est le credo : dans un groupe comme celui de l'Union, on ne peut pas agir autrement. Sinon, des durs au mal commeou Charles Vanhoutte ne te ratent pas. Malgré les mouvements à chaque intersaison, les gardiens du temple font perdurer l'état d'esprit au sein du groupe. Les nouveaux doivent s'y conformer.

Du côté de la direction, on s'attend désormais à ce que le mercato à venir soit le plus calme des quatre dernières années. Cela se vérifiera-t-il dans la pratique ? C'est une autre histoire. Le sang frais a toujours apporté de nouvelles possibilités. Mais la Ligue des champions est un argument de poids. L'n'a en tout cas pas attendu d'entendre l'hymne le plus envié du football européen pour se mettre à perfectionner son recrutement. Ce qui est certains, c'est que les résultats engrangés n'inciteront pas le club à changer de feuille de route.