Le Standard n'a pas dit son dernier mot : Marc Wilmots pousse fort pour un jeune talent de D1B

Le Standard de Liège a intensifié ses démarches pour recruter Adnane Abid. L'ailier du Patro est devenu une priorité pour Marc Wilmots.

À Sclessin, l’activité s’intensifie en coulisses. Le Standard cherche à se renforcer dans le secteur offensif et suit de près plusieurs profils. L’un d’eux semble désormais concentrer toutes les attentions du club liégeois.

Il s’appelle Adnane Abid. À 21 ans, l’ailier du Patro Eisden sort d’une saison pleine en D1B. 7 buts, 11 assists et un rôle central dans l’équipe. Un talent confirmé, sous contrat encore un an, mais qui ne passe plus inaperçu.

Selon Sudinfo, le Standard a transmis deux offres pour Abid. La première, d’un million d’euros, a été repoussée. La seconde à hauteur de 1,25 million est actuellement sur la table. Le Patro résiste et ne veut pas brader son joueur.

Marc Wilmots suit le dossier de très près. Le directeur sportif apprécie énormément le profil d’Abid qu’il considère comme l’une de ses priorités du mercato. C’est aujourd’hui un objectif clair du projet liégeois.

Reste à convaincre le Patro. Malgré la fin de contrat qui approche, le club limbourgeois joue la montre et ne compte rien lâcher facilement. Le bras de fer ne fait que commencer.