Un vestiaire qui doute : les craintes des joueurs d'Anderlecht pour la saison prochaine sont nombreuses

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour d'Anderlecht. Pas seulement sur les transferts, mais aussi sur ce qui va encore changer au sein du club. L'agitation s'est propagée jusqu'au vestiaire. Les joueurs commencent à se poser des questions.

Après le match contre Genk, les questions étaient nombreuses dans le groupe : qui va continuer à jouer et qui va s'en aller ? Quelle sera la situation financière du club cet été ? Y aura-t-il assez d'argent pour attirer de bons joueurs ? D'autres joueurs devront-ils être vendus pour cela ?

Pour l'instant, ces questions restent sans réponse. Cela signifie que presque tout le groupe de joueurs part en vacances avec des doutes. Ce ne sera pas un long congé, car une semaine avant le début du championnat, les Mauves seront déjà sur le pont pour le deuxième tour préliminaire d'Europa League.

Cela signifie que les entraînements reprendront mi-juin. À ce moment-là, Tim Borguet et Olivier Renard auront une tâche impossible à accomplir, celle de tout avoir préparé. Autant qu'il est presque inconcevable de présenter une toute nouvelle équipe d'ici là.

De l'instabilité à tous les étages

Le sort de Besnik Hasi n'est toujours pas clair, et surtout : la moitié de l'équipe peut/va partir. À l'intérieur du groupe de joueurs, il est clair que Mario Stroeykens a disputé son dernier match pour Anderlecht. Savoir si Kasper Dolberg restera est une grande interrogation.

Colin Coosemans a même exprimé ces préoccupations publiquement : "L'Union va recevoir des millions de la Ligue des Champions. Le Club de Bruges est déjà si fort. Pour les rattraper, il faut avoir de l'argent, mais je ne suis pas sûr que ces finances soient là", explique le gardien, plus que jamais désigné comme porte-parole du vestiaire.

Le groupe de joueurs est réaliste

Mats Rits, Yari Verschaeren, Killian Sardella, Theo Leoni, Luis Vazquez... Tous pourraient chercher un nouveau club prochainement. Anderlecht a besoin d'une injection de qualité, mais ces joueurs ne rapporteront pas les millions nécessaires pour acheter correctement. De plus, Anderlecht ne dispose pas de la même technologie de scouting que l'Union.

Le vestiaire se demande si l'équipe pourra jouer un rôle dans la course au titre la saison prochaine. Ou du moins s'ils seront plus compétitifs. Car peu importe ce que le président Wouter Vandenhaute peut dire, les joueurs savent bien qu'ils n'ont pas réussi à rivaliser avec le Club, l'Union ou Genk.

Cette saison, Anderlecht a été jusqu'à confier sa destinée à trois entraîneurs. Trois entraîneurs, trois méthodes différentes. Les joueurs ont leur avis sur la question mais ne peuvent bien sûr pas l'exprimer publiquement. Beaucoup auraient voulu continuer avec David Hubert, mais ils ont dû accepter la situation. Hubert a d'ailleurs terminé sixième aux Pro League Awards dans la catégorie 'Entraîneur de l'année' avec 3,63% des voix. Inutile de se demander d'où provenaient ces voix.

Les cadres veulent éviter à tout prix une nouvelle saison comme la précédente, mais avec le départ imminent de toute l'épine dorsale de l'équipe, la crainte est bien là. Stroeykens et Dolberg sont considérés comme cruciaux par les joueurs qui restent pour la reconstruction. Ils veulent de la stabilité, sur et en dehors du terrain. Et les signaux envoyés ne vont pas en ce sens.