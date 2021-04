Wesley (ex-Bruges) de retour après la galère : "Ca prouve son mental"

Excellente nouvelle pour celui qui était à son arrivée le transfert entrant record d'Aston Villa (25 millions d'euros) : Wesley Moraes (24 ans), l'ancien attaquant du Club de Bruges, va retrouver les terrains de Premier League. Gravement blessé au genou (ligament croisé), le Brésilien n'a pas disputé la moindre minute cette saison et n'avait même pu jouer qu'un seul match en 2020, le 1er janvier (marquant un but contre Burnley).

La saison passée, Wesley avait pu disputer 22 rencontres avant sa blessure, inscrivant 6 buts. "Revenir de tout ça montre sa force de caractère, tout le monde sera très heureux de le voir de retour", se réjouit son entraîneur Dean Smith. Aston Villa reçoit West Bromwich Albion ce dimanche (20h).

Smith on Wesley: “It shows the strength of character for him to come back from it, everybody will be pleased to see him back.”#AVLWBA pic.twitter.com/0vsTqii1Qu