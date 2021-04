Malgré un assist de Carrasco, l'Atlético encaisse un revers douloureux !

L'Atlético Madrid a perdu trois points pouvant se révéler capitaux dans la course au titre sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.

La course au titre en Liga n'a plus été aussi serrée depuis longtemps : l'Atlético Madrid, leader, compte deux points d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid et trois sur le FC Séville, pour un dernier sprint à 4 assez indécis alors qu'il reste 5 journées de championnat. Et les Colchoneros se déplaçaient ce dimanche à l'Athletic Bilbao, 10e et largué dans la course à l'Europe mais toujours dangereux.

Les Basques l'ont d'ailleurs prouvé : dès la 8e minute, Berenguer ouvre le score, et l'Atlético devra attendre la 77e minute pour trouver la faille et égaliser, via Stefan Savic servi par Yannick Carrasco. Mais à la 86e, les hommes de Diego Simeone prendront un coup sur la tête avec le second but de Bilbao, signé Iñigo Martinez (2-1) : une contre-performance qui peut permettre au FC Barcelone de prendre la tête du championnat en cas de victoire (les Catalans comptent 32 matchs contre 33 pour leurs rivaux) !