Lawrence Visser, le futur de l'arbitrage belge : "Il a du talent et est très prometteur"

Lawrence Visser n'a que 31 ans mais est d'ores et déjà l'arbitre n°1 du football belge. Il est le meilleur espoir de l'Union Belge de voir un de nos représentants sur les plus grandes scènes européennes et mondiales.

L'arbitrage belge est en cours de professionnalisation, un processus "nécessaire" au football belge, affirme Bertrand Layec, directeur technique du Professional Refereeing Department. "C'est fondamental car la semi-professionnalisation procure une stabilité financière et sportive aux arbitres. Plus le référé est stable sur tous les aspects, plus on peut attendre de lui de bonnes performances", estime-t-il. "À terme, nous voulons que ce soit également le cas pour les assistants. Mais cela demande des réflexions et des financements, bien sûr".

Ce n'est qu'à ce prix que l'arbitrage belge pourra recouvrer ses lettres de noblesse. "Sur le plan international, nous sommes repartis de zéro il y a deux ans, il faut le dire. Il faut donc être patients", tempère Layec. "Construire un arbitre international de haut niveau prend du temps et de l'expérience. Je ne suis pas un rêveur : il faut 5 à 10 ans pour cela".

Lawrence Visser, le leader de l'arbitrage belge

Le n°1 belge à l'heure actuelle est Mr Visser. "Il est passé de la catégorie UEFA 3 à la catégorie 1, ce qui est assez exceptionnel. Il a dirigé des matchs de l'Euro U21, a été désigné en Europa League pour un match de Manchester United, ce qui n'est pas rien. Nous avons beaucoup d'espoir concernant ses capacités", se réjouit le patron de l'arbitrage belge.

"Lawrence est encore un jeune arbitre, il n'a que 31 ans et a donc encore facilement 13-14 ans de carrière internationale devant lui. Nous avons une génération prometteuse et avec du talent", continue Layec. "Mais il faut transformer ce talent en expérience et en résultats. Nous ne devons pas espérer avoir des arbitres en grandes compétitions comme l'Euro ou le Mondial avant quelques années".