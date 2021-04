Le FC Bruges réussira-t-il à garder Noa Lang ? "Il préférerait rester mais ne veut rien promettre"

Noa Lang est devenu la sensation de la Jupiler Pro League en un rien de temps. Son père Jeffrey Lang n'est pas surpris. Il sait ce que son fils peut faire et ce qu'il a encore à offrir: "Attendez que les fans reviennent!"

Jeffrey Lang n'a pas encore pu voir un match de son fils en direct du stade du FC Bruges et cela lui fait du mal. "Je suis impatient de voir cela. Ce n'est pas normal. Ca fait bizarre de ne pas pouvoir aller voir un match de son fils", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

"Ce n'est pas non plus agréable pour Noa. Même s'il ne s'en plaint pas. Attendez que le public soit là. Il fera tout son possible. Non pas qu'il exagérerait ou quoi que ce soit d'autre, mais Noa est un joueur qui vit pour les supporters."

Mais qu'en est-il de la saison prochaine ? Lang est un joueur du FC Bruges, mais l'intérêt aura également augmenté de façon exponentielle au cours de la saison. "Noa passe un bon moment, mais il ne peut pas voir dans le futur. Vous ne savez pas si quelque chose d'énorme va arriver et si cela reviendra un jour. Il veut aussi être honnête, ne pas être vu comme un menteur. La barre est placée très haut et nous savons ce qu'il peut faire. Noa préférerait rester une autre année à Bruges, mais il ne veut le promettre à personne."