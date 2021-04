En plus d'Alaba, un autre défenseur pourrait débarquer au Real

Si le Real Madrid serait tombé d'accord avec David Alaba, un défenseur de la Liga pourrait venir renforcer un secteur qui est en souffrance cette saison.

Alors que Sergio Ramos pourrait partir libre, à l'issue de son contrat en juin, et que Raphaël Varane entretient le flou sur son avenir, le Real Madrid s'active pour renforcer sa défense centrale cet été. En plus de David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich et annoncé proche de la capitale espagnole, la Casa Blanca pense à s'offrir Jules Koundé (22 ans, 44 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison).

Selon AS, la direction madrilène fait du joueur du FC Séville sa priorité, devant Pau Torres (Villarreal). Problème, l'ancien Bordelais coûte cher. En effet, l'international Espoirs français dispose d'une clause libératoire fixée à 90 millions d'euros. Le club andalou serait cependant disposé à négocier un départ pour une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros, plus un joueur.