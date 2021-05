Aboubakary Koita était absent contre Seraing, Nicky Hayen explique pourquoi

Alors qu'il n'est pas monté au jeu contre Seraing hier, Aboubakary Koita devrait faire son retour dans le onze de départ samedi prochain.

C'était la grande surprise de la journée du côté de Seraing hier. Aboubakary Koita, troisième meilleur buteur de Waasland-Beveren, était absent du onze de départ face aux Métallos, dans le cadre du barrage aller de maintien/promotion en D1A. Présent en conférence de presse après la rencontre, Nicky Hayen a justifié son choix.

"On savait que Seraing n'hésiterait pas à jouer physiquement, et Abou souffre d'une blessure depuis un certain temps." Comme il l'explique, l'entraîneur des Lions a cherché à préserver son joueur avant le match retour. "On aura un Abou à 100% en forme avec nous pour la semaine prochaine."

Lors de la première manche, Seraing et Waasland-Beveren se sont quittés dos à dos, sur un score de parité (1-1). Le match retour aura lieu le 8 mai au Freethiel. À domicile, les Wase Wolven compteront donc sur Aboubakary Koita pour faire la différence. Rendez-vous samedi prochain à 20h45 pour suivre la rencontre.