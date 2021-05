🎥 Adnan Januzaj réalise un geste technique de grande classe

Surpris 1-0 du côté de Huesca, la Real Sociedad est encore loin d'être assuré d'une place en Europa League. Malgré tout, Adnan Januzaj ne s'est pas empêché d'étaler toute sa palette technique.

La course à l'Europa League se poursuit en Liga. Actuellement 5e, la Real Sociedad s'est incliné de manière surprenante ce samedi sur le terrain de Huesca. Défait 1-0, le club basque sent le souffle de Villarreal et du Betis derrière lui.

Aligné d'entrée de jeu, Adnan Januzaj ne s'est pas montré décisif mais s'est illustré en réalisant un geste technique de grande classe. Même si cette action reste anecdotique au vu du résultat de la rencontre, elle montre l'aisance technique dont le Belge fait preuve.