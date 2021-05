Ostende n'est pas inquiet concernant sa licence : "L'audience a été courte et constructive"

Ostende s'est exprimé après son audience mercredi devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS)

Seuls des problèmes de licence pourraient empêcher le KV Ostende d'évoluer en D1A la saison prochaine, mais cela ne semble pas inquiéter les Côtiers. Ostende devait se défendre pour le CBAS cet après-midi, et tout s'est bien passé, selon le KVO.

"Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. L'audience a été courte et constructive et nous ne prévoyons pas d'autres problèmes", a fait savoir l'équipe côtière sur Twitter. Le Tribunal arbitral du sport (CBAS) se prononcera sur cette affaire le 10 mai au plus tard.

Pour rappel, Ostende avait été recalé par Commission des licences de l’Union belge de football (URBSFA). Le KVO avait expliqué alors avoir soumis un dossier de licence incomplet, de sorte que la continuité du club n’avait pu être démontrée. Les documents demandés concerneraient des preuves de paiements à la sécurité sociale ou aux impôts à la source, mais aussi des estimations des revenus et des dépenses.