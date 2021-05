Alessandro Ciranni suivi par plusieurs clubs belges et étrangers

Le capitaine des Hurlus devrait vraisemblablement quitter le navire hennuyer cet été.

Alessandro Ciranni a été l'un des meilleurs Mouscronnois cette saison, mais il n'a pu éviter la relégation de son équipe. Selon nos confrères de la DH, le capitaine des Hurlus serait suivi de près par des formations françaises, italiennes et néerlandaises, mais aussi belges.

En effet, l'Antwerp l'a placé dans sa short-list même si Jelle Bataille est la priorité au poste de back droit. Par contre, Zulte Waregem serait plus avancé dans le dossier. Mouscron aurait fixé le prix de son défenseur à 500.000 euros mais tout est en stand-by à cause de la situation sportive et financière des pensionnaires du Canonnier.

En effet, si Mouscron n'obtient pas sa licence pour évoluer en D1B, la relégation du club en D2 ACFF libérerait les joueurs du noyau de leurs obligations contractuelles. Ciranni serait alors libre de tout contrat et gratuit pour les clubs intéressés...