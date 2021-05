Premier League : Liverpool se rapproche de l'Europe

Grâce à sa victoire contre Southampton ce samedi soir, Liverpool peut encore accrocher les places qualificatives pour les compétitions européennes.

Liverpool empoche les trois points. Ce samedi soir, les Reds l'ont emporté à domicile contre Southampton, dans le cadre de la 35ème journée de Premier League. Après deux matchs sans succès, la formation rouge renoue avec la victoire et peut encore croire à une qualification en coupe d'Europe en fin de saison.

Auteur de l'ouverture du score peu après la demi-heure de jeu (31ème), Sadio Mané a mis son équipe sur la bonne voie. L'international sénégalais a pu compter sur un bon service de Mohamed Salah pour tromper le gardien adverse. Puis, en fin de match, Thiago Alcantara a scellé le sort de la rencontre. Score final : 1-0 pour Liverpool.

Au classement, les hommes de Jürgen Klopp sont sixièmes, avec 57 points pris en 34 matchs joués. À quatre journées de la fin, Liverpool n'a qu'un point de retard sur West Ham, cinquième, et peut donc espérer se qualifier pour la prochaine Europa League. Pour la Ligue des Champions en revanche, il faudra aller déloger Leicester de sa quatrième place. Les Foxes comptent six longueurs d'avance, et un match de plus.