Thauvin a choisi Tigres, mais il avait le choix dans l'Europe entière !

Le champion du monde français va s'exiler au Mexique, mais il aurait pu rester en France ou même aller en Italie.

En fin de contrat en juin prochain, l'ailier Florian Thauvin (28 ans, 34 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille pour les Tigres de Monterrey. Séduit par la belle offre de la formation mexicaine, l'international français avait pourtant la possibilité de rester en Europe.

Ainsi, selon les informations du quotidien L'Equipe ce samedi, l'ancien Bastiais a refusé des propositions de Crystal Palace et de West Ham, alors que son agent avait toujours des contacts avec Naples, le FC Séville, le Milan AC et l'Atlético Madrid. De plus, en France, trois clubs ont sondé le champion du monde 2018 dans l'hypothèse d'une collaboration : Lyon, Rennes et Nice. Mais de son côté, Thauvin a donc choisi de rejoindre les Tigres.