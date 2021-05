La Roma détruit Crotone et se place en ordre utile

La Roma est toujours en lutte pour les places européennes.

Ce dimanche, l'AS Roma recevait une équipe de Crotone qui a déjà son billet pour la Serie B. Les Romains, qui attendent José Mourinho la saison prochaine, se sont largement imposés sur le score de 5-0.

Les buteurs de cette rencontre se nomment Mayoral (47' et 90'), Lorenzo Pellegrini (70' et 73') et Mkhitaryan (78').

Au classement, la Roma est à la 7ème place, qualificative pour la Conférence League. Ils ont deux points d'avance sur Sassuolo.