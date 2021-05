Serie A: l'Atalanta s'accroche à la deuxième place, un grand pas vers le maintien pour Cagliari et Nainggolan

L'Atalanta dans le haut du tableau et Calgiari, dans le bas, sont les deux grands vainqueurs de l'après-midi en Serie A.

Le partage concédé la semaine dernière à Sassuolo n'a pas refroidi l'Atalanta. L'équipe de Gian Pieri Gasperini a réagi, avec la manière, sur la pelouse du Parma Calcio de Maxime Busi, titulaire, et Daan Dierckx, déjà condamné à la relégation.

Ruslan Malinovskiy, Matteo Pessina, Aleksey Miranchuk et un doublé de Luis Muriel permettent à l'Atalanta de s'imposer facilement (2-5) et de conserver la deuxième place avec deux points d'avance sur Naples et trois sur la Juve et Milan qui s'affrontent ce soir.

Mais il y avait aussi un match capital dans la lutte pour le maintien en Serie A cet après-midi et ce sont Calgiari et Radja Nainggolan qui font l'affaire royale de la journée. Grâce à des buts de Lykogiannis, Pavoletti et Joao Pedro, les Sardes ont dominé Benevento et prennent le large dans le bas de classement: avec quatre points d'avance sur leur adversaire du jour, premier relégable, Cagliari a fait un grand pas vers son maintien.