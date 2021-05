🎥 Andreas Pereira ne ferme la porte à aucun club : "Si Kompany ou le Club de Bruges m'appellent..."

Le milieu de terrain belgo-brĂ©silien de Manchester United a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© Ă la Lazio Rome pour une saison l'Ă©tĂ© dernier.

Andreas Pereira a disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues (1 but et 4 assists) avec la Lazio cette saison. Le club romain possède une option d'achat pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester United. Le milieu de terrain âgé de 24 ans sait qu'il n'entre pas dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer depuis l'arrivée de Bruno Fernandez chez les Red Devils. Comme il l'a expliqué à TNT Sports Brazil, le natif de Duffel veut le plus de temps de jeu possible avant le Mondial 2022 s'il veut faire partie de la liste du Brésil.

Un transfert en Jupiler Pro League n'est pas exclu et il n'est pas contre l'idée de porter le maillot d'Anderlecht ou du Club de Bruges. "Je ne ferme la porte à aucun club. L'important, c'est la volonté de jouer. Bien sûr, si Kompany ou le Club de Bruges m'appellent...Cela dépendra du projet qu'ils me proposent et ce qu'ils ont en tête. Si c'est quelque chose de positif que j'ai aussi en tête, pourquoi pas ?!", a lâché Pereira sur Eleven Sports.

Né en Belgique de parents brésiliens, il a joué avec la Belgique jusqu'à ses 17 ans, puis avec les U20 et U23 du Brésil. Il a joué un match amical avec la Seleçao en 2018 face au Salvador.